Juve, Dybala non trema dal dischetto. A Benevento trema la difesa

Dopo essersi portato a casa una valanga di critiche, post Real, Dybala con il Benevento decide di rimediare portandosi a casa il pallone. Tre gol, una pennellata all'incrocio su assist di Cuadrado e due rigori trasformati, contro una squadra brava a raggiungere per due volte i bianconeri grazie a un incontenibile Diabatè. De Zerbi strega la Juve, sì, ma l'incantesimo lo spezza la Joya, che non trema dal dischetto mentre a tremare ci pensa la difesa di Allegri che incassa, in una sola partita, lo stesso numero di reti prese in tre mesi di campionato. Il caldo a Benevento si fa sentire, e con lui anche le scorie della Champions. Nel finale, però, la perla di Douglas Costa serve a chiudere i conti e a spegnere (in parte) le polemiche per un match che poteva diventare davvero caustico. In attesa del Napoli, impegnato oggi pomeriggio al San Paolo contro il Chievo, la Juve riporta il vantaggio sui partenopei a +7. E il finale al Vigorito, 4-2, contro l'ultima della classe, suona meglio di come sia effettivamente andata. La classica vittoria brutta, sporca… ma tremendamente importante.

JUVE A DUE FACCE - "Dobbiamo fare i complimenti al Benevento per la gara che ha fatto ma anche alla Juve per la partita vinta. Abbiamo iniziato molto bene, poi dopo il vantaggio ci siamo un po' seduti. Era importante tornare subito alla vittoria dopo la Champions, abbiamo preso i 3 punti faticando e soffrendo" le parole di Massimiliano Allegri nel post partita in conferenza stampa. Poi un pensiero alla Champions, e al ritorno contro il Real di mercoledì prossimo dopo il 3-0 incassato allo Stadium: "Quando prendi una scoppola come quella che abbiamo preso noi, bisogna essere forti per archiviare e guardare avanti. E poi bisogna avere una rabbia dentro per le gare successive. L’obiettivo diventa vincere il campionato ma se a Madrid al 5' stiamo 1-0 e con un uomo in più, poi magari cambia tutto...".