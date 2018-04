Juve, Dybala osservato speciale: la Joya in dubbio verso l'Inter

Cinque punti persi in cinque giorni. Il recentissimo ruolino bianconero nei confronti del Napoli preoccupa, e non poco, in vista di un finale di stagione tutt'altro che scontato. Tornati a lavoro dopo il giorno di riposo concesso da Allegri, i bianconeri hanno concentrato a Vinovo la loro attenzione verso la prossima sfida. Quella contro l'Inter, a San Siro sabato sera: dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime due partite, l'allenatore bianconero si trova a gestire un vantaggio ridotto al minimo (+1) sulla squadra di Sarri, seconda in classifica. Come è ovvio che sia, quella in corso sarà la settimana più importante per la stagione della Juventus.

DUBBIO DYBALA - La Joya è certamente sul banco degli imputati nel processo post Napoli: la sua presenza dal primo minuto contro i nerazzurri non è per nulla scontata. Apparso spaesato e impalpabile dopo gli anonimi 45 minuti contro i partenopei, l'argentino rischia di ritrovarsi tra i sacrificabili di lusso in questo finale di stagione. Nonostante il 10 bianconero sia il bomber della squadra. Il suo bilancio stagionale parla di 41 partite, 25 gol e 6 assist. Ma la sua presenza nel 4-3-3 con Mandzukic e compagni appare sempre più complessa. Perché Dybala, oltre a una sua collocazione in campo ancora da decifrare, da un po' di tempo stecca nei momenti cruciali. La doppietta al Barcellona della passata stagione e il gol a Wembley contro il Tottenham restano gli unici guizzi forti di un talento che stenta quando il gioco si fa duro. Ora, il banco di uno scudetto, più vicino al Napoli per inerzia, dice che la Juventus non può più sbagliare: quattro gare da vincere (cinque, con la finale di Coppa Italia) per entrare nella leggenda o per scandire un fallimento sportivo. Un'occasione, per Dybala, per dimostrare il suo valore: quando serve, vincere, nelle partite che contano.