Juve, Dybala può partire a giugno: 100 milioni dal Bayern

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus pensa già al prossimo mercato estivo e come rivela il Corriere di Torino di questa mattina i bianconeri potrebbero privarsi di un big per fare cassa. Il nome in cima alla lista è quello di Paulo Dybala e al momento il Bayern Monaco sembra essere il club più attivo per il suo acquisto. La soluzione non è la preferita dalla Joya ma la Vecchia Signora potrebbe incassare ben 100 milioni dalla sua cessione ai tedeschi.