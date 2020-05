Juve, Dybala ricorda: "Primo gol in Champions al Bayern. Indimenticabile"

vedi letture

"Ciao a tutti. Sono Paulo Dybala e, come sapete, amo collezionare maglie. Lo faccio da quando ho iniziato la carriera da professionista”. Inizia così l’intervista rilasciata dall’argentino della Juventus ai canali ufficiali della UEFA. In essa, la Joya, grazie alla sua collezione di maglie, ricorda alcuni momenti decisivi della sua carriera: “Il mio primo gol in Champions League è arrivato contro il Bayern e contro un fantastico portiere, Neuer. Naturalmente per me è stata una partita di Champions League indimenticabile”.

La maglia di Iniesta.

“Ovviamente è impossibile dimenticare questa partita perché non capita tutti i giorni di battere il Barcellona 3-0 e segnare un gol. È davvero una delle partite che ricordo di più, una partita indimenticabile. È successo quasi tre anni fa. Sono riuscito ad avere questo cimelio quando la gara è finita. In realtà è stata una gara difficile, non così facile come invece direbbe il risultato. Questa partita ci ha permesso di arrivare in semifinale. Il Barça era reduce dalla vittoria per 6-1 sul Paris con quella rimonta quindi sapevamo che tutto poteva succedere nel ritorno perché eravamo consapevoli di come poteva giocare il Barcellona al Camp Nou”.