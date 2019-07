Juve, Dybala rientra a Torino: da domani si allenerà agli ordini di Sarri

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mentre la Juventus e il Manchester United stanno cercando l'accordo per lo scambio in attacco tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku, l'argentino sta tornando in queste ore in Italia e secondo quanto riportato da Sky Sport domani tornerà regolarmente ad allenarsi per iniziare la nuova stagione con la maglia bianconera, in attesa di eventuali sviluppi dal mercato.