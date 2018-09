Juve, Dybala ringrazia i tifosi per lo striscione: "100 presenze un orgoglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quest'oggi in occasione della gara contro il Sassuolo, i tifosi della Juventus hanno omaggiato Paulo Dybala con uno striscione per le 100 presenze i bianconero e la Joya su Twitter ha ringraziato tutti lanciando un messaggio d'amore alla Juve: "Grazie mille a tutti. 100 volte un orgoglio per me".