Juve, Dybala ruba la scena a CR7: gol-partita alla sua 150° in bianconero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'era modo migliore di festeggiare la gara numero 150 giocata con la maglia della Juventus: gol partita e prestazione da incorniciare, soprattutto nel primo tempo della sfida vinta 1-0 a Old Trafford. Paulo Dybala continua a segnare in Champions, e dopo la tripletta contro lo Young Boys si regala un'altra serata da protagonista. E probabilmente non è un caso, che trovi il gol con continuità, quando il 10 viene impiegato da attaccante. Un prova tecnica da leader assoluto, quella vista a Manchester del 24enne, al di là della rete decisiva: in casa dei Red Devils l'argentino è sempre pronto a trovare lo spazio per la conclusione tra le maglie inglesi, e si fa riferimento come sponda per alimentare il tema offensivo dei compagni.

SERATA JOYA - E' la sua serata, quella che probabilmente la Joya sognava da tempo: decisivo contro una grande in Champions, per la terza volta in carriera ricordando il Barcellona e il Tottenham. Dopo aver sfiorato il gol, di testa, il ragazzo di Laguna Larga indovina il comodo piattone di sinistro nella porta di De Gea al 17esimo del primo tempo, saccheggiando tempo e spazio alla difesa dello United. Nella riprese esce un po' di scena, dopo aver messo un segno indelebile sul match. Il suo numero 10 accende Old Trafford 22 anni dopo Del Piero, rubando la scena a Ronaldo e trascinando i bianconeri verso una vittoria pesantissima.