Juve, Dybala: "Serve concentrazione con o senza CR7"

La prima Juventus senza Cristiano Ronaldo è quella di Paulo Dybala. Una tripletta per la nona vittoria consecutiva della Juventus: inno alla Joya, appunto, da Beethoven che scrisse la nona sinfonia (l’inno alla gioia appunto) ad Allegri che l’ha declinata in senso calcistico, applicandola...

Serie C, ecco date e orari dalla 6^ alla 9^ giornata

Magi saluta San Benedetto: "Niente polemiche, non scorderò i tifosi"

Serie C, cambia l'orario di Virtus Francavilla-Casertana

Prima vittoria del Vicenza: 3-0 in casa del Feralpisalò

DS Albissola: "Grande gara, dispiace non aver fatto punti"

Ternana, lussazione alla spalla per Altobelli

Catania, contro la Vibonese tifosi in maglia nera per protesta

Serie C, la top 11 del gir. A: Maldini veste i panni del bomber

Serie C, la top 11 del gir. B: primo gol tra i Prof per Arlotti

Serie C, top 11 del gir. C: Castaldo-D'Angelo prestazione top

Monza, in corso le visite mediche per Iocolano

Maccarone: "Voglio riportare la Carrarese in B dopo 70 anni"

Serie C, Girone A, le designazioni arbitrali della 5^ giornata

Serie C, Girone B, le designazioni arbitrali della 5^ giornata

Serie C, Girone C, le designazioni arbitrali della 5^ giornata

Reggina, lesione al crociato del ginocchio per Maritato

Vicenza Virtus, Arma: "Cinici e in crescita. Grazie ai tifosi"

Serie C, date e orari dei recuperi delle sfide rinviate

Ora serve l'alchimia con Cristiano Ronaldo. "Sicuramente. Penso che la squadra stia facendo molto bene. Oggi ci è mancato Cristiano ma abbiamo giocato una partita da grande squadra. Ovviamente con lui a volte è più faciel ma noi dobbiamo essere sempre concentrati, quando c'è e quando non c'è".

Tre gol, un palo e un espulsione procurata. Paulo Dybala è il man of the match contro lo Young Boys. L'attaccante della Juventus ha così parlato ai microfoni di Sky Sport : "Volevo fare una partita così. Penso che la squadra abbia affrontato la gara con l'atteggiamento giusto. Siamo stati molto bravi, abbiamo fatto una bella partita".

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

