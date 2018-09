© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala, intervistato in Argentina dai microfoni di Sky, parla così del suo momento con la Juventus: "Era importante giocare per essere pronto in vista della prossima partita, abbiamo anche il Valencia in Champions e dobbiamo metterci in forma. Sassuolo e Champions? Tutte le partite sono difficili, dobbiamo lavorare al meglio anche in vista Europa. Con Ronaldo va bene, abbiamo tanto tempo per affinare l'intesa. Ho la fortuna di giocare con Messi in Nazionale e con Ronaldo alla Juve".