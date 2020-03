Juve, Dybala show contro l'Inter: ora la Joya vuole giocare dal 1' con il Lione

Trentanove palloni toccati contro sessantasette, rispettivamente in trentuno e novanta minuti giocati. Il primo dato racconta la prestazione straordinaria, fuori da ogni logica umana, di Paulo Dybala contro l’Inter; il secondo è di Rodrigo Bentancur, autore di un’ottima prestazione e sempre più a suo agio in cabina di regia in zona Pjanic. I numeri della Joya, a confronto con quelli dell’uruguayano, manderebbero fuori di testa chiunque.

Sarri, da buon esteta del calcio, conosce bene il potenziale del suo fantasista, panchinaro di lusso nel derby d’Italia. Difficile lasciarlo fuori, il numero dieci bianconero, anche se logiche tattiche in alcune situazioni non lo accolgono abbastanza. Insieme a Higuain e Douglas Costa, Paulo dovrà fare qualche rinuncia ai novanta minuti da quì al termine della stagione, per il bene della squadra. Ma se i risultati saranno gli stessi di domenica sera, non dovrebbe essere un grosso problema.

In campo sul finale, Dybala ha catalizzato il gioco, smistato palloni, creato situazioni di gioco interessanti e inventato una rete straordinaria, dopo otto minuti dal suo ingresso, che ha di fatto deciso la partita. Il fuoriclasse adesso si candida con il Lione, anche se la gestione del match da parte di Sarri potrebbe somigliare molto a quella con l’Inter. Come si dice: squadra che vince non si cambia.