Juve, Dybala si allena a casa e spera di risultare presto guarito dal Coronavirus

Si allena a casa, con i ritmi di sempre, seguendo in toto il programma di lavoro proposto dai collaboratori di Sarri. Sta bene ma resta in attesa di lasciarsi definitivamente alle spalle la brutta parentesi legata al Covid-19. Paulo Dybala è l'ultimo dei tre calciatori della Juventus che deve tirarsi fuori dal Coronavirus. Dopo Daniele Rugani e Blaise Matuidi, ufficialmente guariti, il numero dieci bianconero attende speranzoso il doppio esito negativo dei test tampone come avvenuto in precedenza ai compagni. Fino a quel momento resterà in regime di isolamento domiciliare, anche se asintomatico. La speranza, ovviamente, è quella di risultare ben presto ufficialmente guarito. Solo dopo sarà più chiaro il suo percorso in tema di ripresa degli allenamenti alla Continassa, in attesa di una data certa per tutti.