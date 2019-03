Juve, Dybala si ferma nel riscaldamento: al suo posto dentro Bentancur

Fonte: Giovanni Albanese

Paulo Dybala non ci sarà. L'attaccante argentino si è fermato nel riscaldamento precedente alla gara contro l'Empoli e resterà fuori a causa di un problema muscolare. Al suo posto, spazio a Rodrigo Bentancur. La 'Joya' non andrà neanche in panchina.