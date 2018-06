Juve, Dybala su Pogba: "Spero torni, risparmieremmo in videochiamate"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala, dal ritiro dell'Albiceleste, ha parlato a Tyc Sports del mercato della Juve, invitando un vecchio compagno a tornare a vestire il bianconero: "Sentire che Paul (Pogba, ndr) potrebbe tornare mi rende molto contento anche per la nostra amicizia, così la smetteremmo di fare videochiamate e torneremmo ad allenarci insieme. Con Paul ho mantenuto un bel rapporto anche dopo la sua partenza per l'Inghilterra, con lui mi trovavo benissimo in campo, avevamo molto feeling. Anche fuori dal campo ci siamo sempre trovati molto bene. Creavamo sempre nuovi saluti, nuovi modi di festeggiare un gol, come quando ci toccammo con il dito dopo aver visto da poco Dragon Ball Z".