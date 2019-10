Juve, Dybala sui gol: "Bello il primo, ma il secondo troppo importante"

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala, autentico protagonista della sfida vinta dalla sua Juventus contro la Lokomotiv Mosca, è stato intervistato da JTV. Si parte dai due gol decisivi: "Sono felice per la vittoria, felice per continuare con questa striscia di vittorie, di non perdere: siamo l'unica squadra in tutte le competizioni a non aver perso una partita, penso che questo dimostri il grande carattere della squadra. Oggi abbiamo un po' sofferto nel primo tempo - riporta tuttojuve.com - non perché ci abbiano attaccato, ma perché non riuscivamo a trovare gli spazi. Nel secondo tempo poi siamo stati molto bravi a verticalizzare, a giocare più veloci ed è quello che ci ha portato alla vittoria".

Due gol belli e importanti. "Importanti sicuramente. Forse il primo per come è stato fatto è più bello da vedere, ma il secondo è stato importante perché quando Alex ha calciato ho capito che il portiere sicuramente una respinta la doveva fare; lui ha fatto un gran tiro, la palla per fortuna è rimasta lì e ho potuto angolarla bene".