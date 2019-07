Juve, Dybala torna a Torino: presto la resa dei conti. Lukaku in attesa

Fonte: inviato a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ci sono delle proposte, e ci sono degli interessamenti, ma noi aspettiamo le cose concrete per decidere con calma". Pavel Nedved non smentisce l’interesse per Lukaku. E neanche la possibile partenza di Paulo Dybala. Come se a un tratto, stanchi di un film già visto, in casa Juventus abbiano deciso di cambiare una volta per tutte la trama. La gestione del mercato con Paratici si fa giocando in anticipo, a differenza di come avveniva con Marotta solito a portare le trattative per le lunghe. Adesso si fa tutto e subito, se necessario.

Mai come in questa occasione, il mercato bianconero può intrecciarsi con quello del Manchester United per compatibilità di esigenze. I Reds hanno fretta di chiudere i colpi in entrata entro il termine ultimo dell’8 agosto e vogliono assolutamente risolvere le situazioni a margine. La mancata convocazione di Lukaku e Darmian per l’amichevole in Norvegia con il Kristiansund è l’ennesimo segnale di un fine rapporto che attende solo di essere ufficializzato.

“Presto novità” scriveva un paio di giorni fa sui social l’attaccante belga postando una foto con il suo agente Federico Pastorello. Ma adesso spetta al Manchester United dare vita all’operazione sedendo al tavolo della trattativa con la Juventus. Il club bianconero, dal canto suo, è aperto al dialogo e non pone alcun veto. Neanche nei confronti della Joya, già messo al corrente della volontà della società di venderlo di fronte a un’offerta adeguata.

Paulo tra un paio di giorni rientrerà dalle vacanze, incontrerà Sarri e gli darà la massima disponibilità a calarsi nella sua nuova Juve. Qui però la volontà del giocatore potrebbe cozzare con la valutazione della dirigenza, intenzionata a puntare molto sulla fisicità per avere la meglio in Champions League. Una convinzione, quest’ultima, che ha preso forma negli ultimi anni alla luce di quanto non raccolto. Così gli arrivi degli strutturati De Ligt, Rabiot, ed eventualmente Lukaku, pronti ad aumentare il peso specifico della squadra in campo europeo.

"Avendo vinto otto Scudetti consecutivi ci sentiamo già forti. Ovviamente, essendo aperto il mercato, cerchiamo di rinforzare la nostra squadra – ha detto ieri Nedved a margine della presentazione del calendario di Serie A -. Non entrerei nel dettaglio, non voglio parlare di singoli, diciamo che stiamo lavorando".

Con Pjanic più libero di muoversi in mezzo al campo, Ramsey e Bernardeschi buone soluzioni sulla trequarti e un Douglas Costa utile all’occorrenza per allargare il gioco, la cessione di Dybala potrebbe essere comprensibile. Anche se dolorosa. La speranza del numero dieci di convincere l’allenatore, e di conseguenza la società, a tenerlo resta viva. Ma la sensazione è che per lui sotto la Mole possa giungere presto la resa dei conti. A meno che la maxi operazione tra Manchester United e Juventus possa allargarsi a qualche altro elemento dell’organico bianconero. I nomi sarebbero tanti e altrettanto validi, al momento i Reds indicano la Joya come unico oggetto del desiderio.