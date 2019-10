Juve, Dybala trascinatore: combinazione vincente di Sarri, il 13 è suo!

Fonte: inviato a Torino

Maurizio Sarri ha fatto tredici. O meglio: è Paulo Dybala che ha messo in serie tredici reti in Champions League – come Platini, Del Piero, Inzaghi e Trezeguet – ma è il tecnico bianconero a incassare la vincita più ricca. Due intuizioni da maestro di calcio, nella serata europea contro il Lokomotiv Mosca: il 2 secco su Dybala, buttato nella mischia dal primo minuto e alla fine decisivo con una doppietta; e l’1 a inizio ripresa su Higuain, al posto di uno spento Khedira, che si rileva la mossa giusta nell’intento di conquistare il pareggio e costruire dunque un altro successo.

La scena la prende Dybala, questa volta. E anche giustamente. Ma va riconosciuto come l’ingresso in campo di Higuain, con l’arretramento della Joya nel ruolo di trequartista, trasformi in positivo la squadra e risvegli anche la prestazione di Bentancur, tra i migliori in campo. Paulo mostra attaccamento, voglia, positività. Dopo la prima rete non festeggia neanche: torna subito a centrocampo e invita i compagni a crederci. Non passano neanche due minuti e diventa l’uomo partita, di diritto.

Adesso è nella cerchia dei più grandi, tra i magici quattro. I sopracitati – che verosimilmente riuscirà anche a staccare presto – sono dei campioni assoluti che hanno inciso pagine importanti nella storia del club. Dybala la scorsa estate rischiava di andar via, anche se in più occasioni ha sempre confermato la ferma volontà di restare alla Juventus. Era pienamente convinto di poter diventare un giocatore importante sotto la guida di Sarri. E qualche mese dopo gli va riconosciuto un buon intuito. Oltre che uno spiccato senso del goal, evidentemente.