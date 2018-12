© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite di SkySport Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento positivo della formazione bianconera: "Io tuttocampista della Juventus? Allegri mi da libertà di muovermi e io cerco lo spazio giusto per far più male all'avversario. La cosa importante è di essere d'aiuto per i compagni. Dobbiamo sacrificarci tutti. Quali sono le trappole? Ce le possiamo mettere noi sottovalutando l'avversario. Sappiamo le nostre qualità ma non possiamo abbassare l'asticella. Dobbiamo fare attenzione a tutto, allenarsi sempre al massimo, e non mollare. Mai in gol contro l'Inter? E' vero mi manca, mi piace segnare e farlo contro di loro sarebbe ancora più bello specie per l'importanza che questa partita ha per i tifosi":