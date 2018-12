Juve, Dybala "tuttocampista": la mossa di Allegri per ritrovare la Joya

© foto di Insidefoto/Image Sport

Meno gol nelle gambe ma più giocate in grado di raccordare centrocampo con attacco. Dybala è diventato un "tuttocampista" - come lo ha definito Allegri, presentando la sfida contro la Fiorentina in scena oggi al Franchi alle 18 - capace di affinare le alchimie di un attacco che in estate si è arricchito di Ronaldo e ha perso Higuain. Come due stagioni fa lo spostamento di Mandzukic sulla sinistra fu propedeutico per gli equilibri dell'allora spregiudicato 4-2-3-1, oggi - quasi allo stesso modo - l'arretramento della Joya sulla trequarti rappresenta la pietra angolare in grado di supportare il 4-3-1-2 con il tandem offensivo formato dal croato e CR7. "E' vero che segna meno ma fa da raccordo e ci permette di uscire con la sua tecnica - ha precisato l'allenatore bianconero in conferenza -. Ho sempre sostenuto che Paulo sia un giocatore che deve fare il tuttocampista, perché nella costruzione del gioco riesce ad arrivare a chiudere. E' fondamentale nel gioco della squadra. Per caratteristiche di Ronaldo e Mandzukic, ci deve essere qualcuno tra loro e il centrocampo".

FALSO DIECI - Da falso nueve a regista, il passo è breve. Perché il percorso a tappe obbligate del ragazzo di Laguna Larga, con buona pace degli esteti del pallone, rappresenta l'unica risposta possibile all'annoso interrogativo di inizio stagione, relativo alla difficoltà di collocazione dell'argentino dopo lo sbarco dell'asso portoghese a Torino. La mossa di Allegri, quindi, di arretrare il raggio d'azione del suo numero 10, ha permesso alla Joya ritrovare spazio e gradi nella nuovissima release di Juventus pensata dal livornese: da lusso accessorio a pedina fondamentale, tutto nel giro di poche settimane e di qualche metro.