© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus e Paulo Dybala al lavoro per il rinnovo del contratto dell'argentino. Ne scrive Tuttosport, che fa il punto sull'andamento delle trattative: la richiesta della Joya è di 10 milioni di euro netti a stagione. L'accordo è in scadenza nel 2022 e la Vecchia Signora ha la ferma volontà di trattenere il proprio numero 10, dopo l'addio vicinissimo in estate.

Presto gli incontri decisivi. I vertici bianconeri vedranno nei prossimi giorni Jorge Antun, storico amico di famiglia e uomo chiave nelle trattative con Dybala. Con lui diversi contatti negli ultimi mesi, il prossimo vis-a-vis (non ancora programmato) dovrebbe essere quello decisivo per arrivare alla fumata bianca per siglare una nuova intesa fino al 2025. Cioè dieci anni dopo l'arrivo al Palermo.