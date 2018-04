Juve, Dybala via soltanto per un'offerta da 150mln di euro

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Juventus vuole ripartire da Paulo Dybala. Tuttosport scrive che i bianconeri non vogliono cedere l'argentino ex Palermo, ma l'addio sarà possibile soltanto soltanto nel caso in cui il giocatore si impuntasse e/o qualche big (tendenzialmente Paris Saint-Germain o Real Madrid) mettesse sul piatto oltre 150 milioni di euro. Con uno scenario simile, l’ad Beppe Marotta sarebbe disposto a sedersi ad un tavolo di trattative.