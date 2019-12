Juve, Dybala: "Vogliamo la Supercoppa. Il tridente? L'importante è vincere"

Alla vigilia della Supercoppa Italiana Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente Al Arabiya: La verità è che è bello stare qua, al gente ci tratta molto bene e ci fa sentire a casa, e questo è per noi molto importante. Ho passato qua un mese con la mia Nazionale quando abbiamo affrontato il Brasile, ma ora con la Juventus è differente perché qua ci giochiamo una finale, un gara difficile che sappiamo cosa significa per noi: vogliamo tornare a casa con il trofeo. Anche per proseguire il cammino intrapreso, abbiamo una buona classifica e anche in Champions abbiamo fatto bene, questa è un'altra finale e daremo il massimo, come sicuramente farà la Lazio, altra buona formazione: ma metteremo in campo tutta l'energia possibile".

Il tridente con Higuain e Ronaldo?

"L'allenatore crede molto in noi attaccanti, anche le difese avversarie sanno che possiamo creare pericoli in qualsiasi momento, ma a ogni modo siamo tutti a disposizione dell'allenatore e della squadra, alla fine l'importante è vincere. Chiaro che giocare piace a tutti, ma si devono accettare tranquillamente le scelte dell'allenatore per il bene del gruppo. Siamo un reparto importante, esperto e questo trasmette molta tranquillità anche a centrocampo".