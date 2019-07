Juve, Dybala vuole rimanere. Giovedì torna: confronto con Sarri e club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala e la Juventus, due strade che potrebbero separarsi in questa sessione di mercato. Anche se l'edizione odierna de Il Corriere di Torino spiega come in realtà la volontà dell'attaccante argentino sarebbe quella di rimanere e di misurarsi con il nuovo corso Sarri. Giovedì il giocatore rientrerà a Torino, e per prima cosa ci sarà occasione per confrontarsi sia con l'allenatore che con la società. La Joya, però, avrebbe deciso: niente addio, a meno di non essere messo ufficialmente alla porta. Il giocatore è ambito da mezza Europa: dal Manchester United fino al Tottenham, passando per il PSG.