Juve, Dzeko congela Higuain e Dybala e fa crollare il castello di Marotta

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i due litiganti, il terzo gode. Così Petrachi ruba la scena a Marotta e Paratici, con una mossa inaspettata. Il rinnovo di Dzeko sposta gli equilibri del mercato in casa Juve e fa crollare il castello di Marotta. Se i bianconeri potrebbero ritrovarsi in casa due elementi come Higuain e Dybala, intenzionati comunque a rimanere e amati dai tifosi, lo stesso non si potrebbe dire per Icardi all’Inter.

La Juve con la Roma potrebbe ancora tenere aperto un dialogo per Rugani: lo scenario resta in salita perché il difensore non rispecchia integralmente l’identikit tracciato da Fonseca e questo complica le cose nella formula dell’operazione. Anche ci sono ancora margini per un riavvicinamento.

Il rinnovo di Dzeko congela invece Icardi. Paratici potrebbe attendere fino all’ultimo per fare la prima mossa, Marotta invece a un certo punto potrebbe essere costretto a muovere le acque per trovare una soluzione per l’argentino, ormai da tempo fuori rosa. La volontà del giocatore a preferire la maglia bianconera sulle altre potrebbe fare la differenza e creare la condizione migliore per la Juventus, pronta a regalare ancora un acquisto di fine estate.