Juve, Dzeko o Milik per sostituire Higuain: contatti con la Roma per il bosniaco

vedi letture

Corsa a due per il prossimo numero nove della Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero è alla caccia del sostituto di Gonzalo Higuain e i nomi sono quelli di Arkadiusz Milik e Edin Dzeko. Per il primo la possibile operazione con il Napoli è cosa nota, mentre per quel che riguarda il bosniaco ci sono stati alcuni contatti con la Roma anche se la trattativa non è ancora partita.