Juve-Dzeko verso la fumata bianca. Per la Roma plusvalenza da oltre 13 milioni di euro

vedi letture

Il passaggio di Edin Dzeko alla Juventus, spiega Il Messaggero, permetterà alle casse della Roma di respirare. Non solo per l'ingresso di 15-16 milioni, ma anche per la questione plusvalenze, aspetto da tenere sempre in considerazione quando si parla di Financial Fair Play. In particolare, spiega il quotidiano, l'addio del bosniaco frutterà alla Roma una plusvalenza di 13,517 milioni di euro, visto che il costo a bilancio del giocatore è oggi di 2,483 milioni.