Juve, e adesso? Per sfidare Messi, CR7 dovrebbe risultare negativo domani

Per l'ufficialità urge aspettare domani, ovvero quello che tecnicamente è il tempo limite da attendere per vedere Cristiano Ronaldo in campo. Per i Protocolli Uefa, infatti, serve una settimana almeno dalla negativizzazione al Covid-19 per ottenere il placet per tornare in campo. La gara contro il Barcellona è in programma per il 28, ovvero mercoledì prossimo. Dunque, CR7 deve risultare negativo domani per sfidare Lionel Messi.

25.10 Juventus-Verona

28.10 Juventus-Barcellona

01.11 Spezia-Juventus

04.11 Ferencvaros-Juventus