Juve, è comincia la nuova era di Pirlo. Mercato: Khedira e Higuain in uscita

In casa Juventus è già cominciata l’era di Andrea Pirlo. Il neo allenatore bianconero ieri mattina ha ricevuto una calorosissima accoglienza da parte dei tifosi davanti al J Medical, dove si è presentato insieme ai collaboratori per sostenere le visite di inizio stagione. Per lui i primi contatti con i calciatori, uno su tutti Cristiano Ronaldo che nel pomeriggio ha ritrovato i compagni e si è messo subito al lavoro. Pirlo, che pomeriggio parlerà in conferenza stampa, dirigerà le attività già questa mattina: per adesso, in osservanza al protocollo Covid, gli allenamenti si svolgono a piccoli gruppetti. Tra i primi ad arrivare ieri alla Continassa Khedira e Higuain: entrambi fuori dal progetto tecnico della nuova stagione, prossimi a una cessione.