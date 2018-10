Juve, è già futuro: Paratici mette gli occhi su United e PSG

© foto di Imago/Image Sport

Leggo fa il punto sul mercato della Juventus e spiega che la Vecchia Signora ha grandi obiettivi per l'estate che verrà: Paul Pogba e Romelu Lukaku i nomi in casa Manchester United, Paratici lavora anche ai parametri zero però. C'è Angel Di Maria del Paris Saint-Germain, con lui pure Adrien Rabiot, nomi che andrebbero a rinforzare a costi contenuti mediana e trequarti.