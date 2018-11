Juve, è già operazione futuro: Marcelo o Jordi Alba con Sandro in Premier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alex Sandro (27) potrebbe salutare la Juventus durante la prossima estate, con la Premier sullo sfondo e un rinnovo che potrebbe non arrivare. L'esterno è in scadenza nel 2020 e per questo i bianconeri monetizzeranno la sua cessione senza accordo per il nuovo contratto. Tuttosport fa sapere che la Vecchia Signora segue Marcelo (30) del Real Madrid e Jordi Alba (29) del Barcellona per il futuro, qualora il brasiliano dovesse salutare Torino per tentare l'esperienza inglese.