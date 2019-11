Juve e i rinnovi: dopo Bonucci toccherà a Cuadrado, Szczesny, Matuidi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tempo di firme in casa Juventus. Nella giornata di oggi l'incontro per il rinnovo di Leonardo Bonucci: con l'agente del giocatore, Alessandro Lucci, l'accordo per il nuovo accordo fino al 2024. E' arrivata l'ufficialità del nuovo accordo per una Vecchia Signora che pensa a blindare i suoi pezzi forti. A breve dovrebbe essere definito anche il prolungamento fino al 2022 di Juan Guillermo Cuadrado con opzione. A seguire anche Wojchech Szczesny, portiere che la Juventus ha intenzione di blindare fino al 2023 e anche con Blaise Matuidi, in scadenza come Cuadrado, dovrebbe arrivare a breve la fumata bianca sul contratto fino al 2022. Tempo di rinnovi. La Juventus corre veloce.