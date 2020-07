Juve, è il giorno del derby: record per Buffon e scelte di continuità

vedi letture

Diciannove anni e un giorno dopo il suo arrivo ufficiale alla Juventus, Gianluigi Buffon è pronto per staccare un altro incredibile record. Scendendo in campo al derby della Mole, il più antico del calcio italiano, il numero uno dei numeri uno al mondo sancisce il nuovo tetto massimo di presenze in Serie A staccando Paolo Maldini. Gigi nazionale vola a quota 648 gare: quasi due anni dei suoi quarantadue trascorsi ininterrottamente nei campi di Serie A.

Juve-Torino mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre, Sarri anche per questo vuole dare continuità alla formazione che pare aver raggiunto ormai un certo equilibrio sulla gestione dei novanta minuti. L’unica novità rispetto alle ultime occasioni dovrebbe essere proprio Buffon tra i pali. Per il resto tutto come contro il Genoa, con Cuadrado e Danilo laterali, De Ligt e Bonucci centrali; a centrocampo si va verso la conferma di Pjanic in regia con Bentancur e Rabiot mezzali (la sorpresa, da non escludere completamente, potrebbe giungere con l’esclusione di Pjanic, Bentancur in regia e Ramsey mezzala destra); mentre in avanti con Ronaldo e Dybala dovrebbe giocare ancora Bernardeschi.