Juve, è il giorno dell’Assemblea degli azionisti: sul piatto bilancio, caso Suarez e calciopoli

vedi letture

Appuntamento fissato per le ore 10 nella sede della Juventus: è il giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti in casa bianconera. Il periodo in cui viviamo obbliga a un cambiamento anche in quella che sarà la gestione del classico appuntamento con gli azionisti bianconeri che si sposta dall’Allianz Stadium trasferendosi alla Continassa. Ridotte anche le tempistiche con la durata che non dovrebbe superare l’ora fra interventi e voti comunicati dal rappresentante designato. Terminata l’assemblea sarà tempo di Consiglio d’Amministrazione e poi, alle 15:30, spazio alla conferenza stampa alla presenza del presidente della Juventus Andrea Agnelli presso la sala “Gianni e Umberto Agnelli” dell’Allianz Stadium.

LE TEMATICHE IN BALLO - Il tema principale di discussione in assemblea sarà l’approvazione del bilancio della stagione 2019-2020 in perdita di 89,7 milioni, 31,5 in più rispetto a quello dell’annata precedente. Pesante a riguardo la risoluzione del contratto di Gonzalo Higuain che ha sì portato a un risparmio dell’ingaggio per la stagione appena cominciata ma anche a una minusvalenze di 18,3 milioni. Alcune delle numerose tematiche sul piatto sono state affrontate dalla Juventus e rese note sul proprio sito ufficiale attraverso domande comunicate per tempo dagli azionisti e conseguenti risposte del club bianconero. Un tema caldo è l’esame di italiano effettuato da Suarez e l’eventuale coinvolgimento di Juventus che risponde così: “La società è del tutto estranea alla vicenda dell’esame di Luis Suarez, esame che il giocatore ha deciso autonomamente di affrontare nonostante la Juventus avesse già comunicato a lui e pubblicamente, la volontà di non tesserarlo. Non è stata affidata alcuna organizzazione dell'esame all'avvocato Turco. Quando verrà meno il segreto istruttorio sulla vicenda sarà possibile fornire ulteriori elementi a piena conferma del corretto operato degli avvocati e della Società”. Spazio anche per la questione Calciopoli per la quale un azionista chiede lumi sulle prossime mosse della Vecchia Signora: “Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla Società”. Un messaggio chiaro che non si discosta dall’andamento degli ultimi anni.