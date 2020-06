Juve, è il giorno della Coppa Italia: Sarri e il primo trofeo dell'anno da vincere

Un anno e un giorno dopo il suo arrivo ufficiale alla Juventus, Maurizio Sarri ha l’opportunità di conquistare il primo trofeo in bianconero. Questa sera, all’Olimpico contro il suo ex Napoli, il tecnico può continuare la scalata verso l’olimpo del calcio. Per lui che arriva dalla gavetta, da una trentennale scalata dai dilettanti, sarebbe un altro grande traguardo oltre che un motivo di orgoglio. Alla Juve, però, si vive di presente e non di passato: poco conta, insomma, chi ha vinto più o meno in passato e in quale categoria; l’importante è vincere, è “l’unica cosa che conta”. Il match non è dei più semplici – va riconosciuto - l’obiettivo però è dichiarato: “la Juve punta a vincere in tutte le competizioni” disse a inizio stagione Pavel Nedved.

Sarri, maestro di calcio che arriva da lontano, indica la strada con diligenza: “Giochiamo tutta la stagione per arrivare in questa fase in corsa per tutto – ha detto ieri -. Ci siamo, quindi è già un merito. Però dobbiamo trovare qualcosa in più per vincere più trofei che possiamo”. Qualche dubbio di formazione. Nel ballottaggio tra Bentancur e Pjanic il primo resta in vantaggio, così da aprire il campo dal primo minuto a Khedira. Cuadrado, invece, potrebbe essere la soluzione alternativa a Danilo nel ruolo di terzino destro e più probabilmente a Douglas Costa nel tridente d’attacco. Convocati ma in arrivo a Roma solo nel pomeriggio di oggi, dopo il regolare allenamento mattutino, Chiellini e Higuain (oltre che Demiral) che non potranno prendere parte al match. Probabile formazione: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.