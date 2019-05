Juve, è il momento delle scelte: Nedved e Paratici hanno le idee chiare

Fonte: inviato a Torino

"Ci vuole pazienza. Stiamo facendo le nostre valutazioni, ma abbiamo le idee molto chiare". Fabio Paratici chiarisce: c’è già un filo conduttore con l’allenatore che prenderà il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve, ma serve la calma che il tecnico livornese ha predicato spesso in questi anni. Chissà che le prossime ore siano però decisive in tal senso, così da consentire una grossa cernita dei tanti nomi accostati a Madama negli ultimi giorni.

Una cosa è certa: la prima scelta della nuova gestione Nedved-Paratici sarà all’altezza della Juve di oggi, impreziosita dalla presenza dell’extraterrestre Cristiano Ronaldo. "Non credo che la Juventus non abbia già pronto un sostituto, probabilmente sta aspettando la fine di alcune competizioni” spiega Marcello Lippi, che però non esclude dalla bagarre alcuna candidatura.

Al netto delle smentite, il sogno Guardiola resta e s’ingrossa con il passare del tempo con tanto di indiscrezioni a supporto; mentre Pochettino, in caso di vittoria in Champions League, potrebbe liberarsi dal Tottenham senza l’obbligo di esercitare la clausola. Inzaghi resterebbe la pista più facilmente percorribile pur non staccando di molto quella di Sarri, ai titoli di coda nel Chelsea e sempre più in quota bianconera. Mourinho – dicono - potrebbe aver risanato i rapporti con CR7, e sarebbe addirittura una possibilità succosa col trasferimento di Conte all’Inter. E’ il calcio, bellezza!