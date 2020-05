Juve, è il nuovo primo giorno di CR7: oggi la prima sgambata alla Continassa

Per Cristiano Ronaldo, questo, è un altro primo giorno in bianconero. Settantadue giorni dopo quel match tra Juve e Inter, in uno strano scenario silenzioso che alla ripresa diventerà normale almeno per po’ di tempo, CR7 tornerà in contatto diretto con il mondo bianconero, dal quale ha ricevuto aggiornamenti quotidiani nel corso dell’emergenza. La puntualità nel ritorno dal Portogallo alla prima chiamata del club, poi, è stato più che un attestato d’amore e professionalità estrema. Cristiano adesso non vede l’ora di tornare a fare ciò che ama di più: giocare a calcio. Alla Continassa da ieri si è tornato a parlare di tattica, con gruppetti ridotti e con i giocatori a distanza di sicurezza. Nelle prossime ore si attendono novità sul Protocollo. Intanto il marziano, che ha trascorso quattordici giorni in quarantena, in queste ore si sottoporrà alle visite mediche e subito dopo farà la prima sgambata al centro sportivo. Un ritorno a casa, per lui, sperando che ben presto si possa tornare a parlare di calcio giocato.