Juve, è il Rabiot-day e non solo: il club gioca sull'effetto sorpresa

Fonte: inviato a Torino

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Juve inaugura col botto la nuova stagione calcistica. Con un pizzico di mistero e tante certezze. Perché se ieri è stata la volta di Luca Pellegrini – di fatto il primo acquisto dell’estate bianconera – stamani toccherà ad Adrien Rabiot sottoporsi alle visite al J Medical. E’ giunto nel tardo pomeriggio di ieri, il centrocampista francese, a bordo di un volo privato atterrato a Caselle: si tratta dell’ennesimo parametro zero portato a casa dalla Juventus nell’era Andrea Agnelli.

Pellegrini, Rabiot, e non solo. Il club ha messo pure del suo per arricchire di suspense il primo giorno della nuova stagione, annunciando ieri sui social una grande novità per oggi. Potrebbe trattarsi della nuova maglia, oppure… “chi vivrà, vedrà!”. Di certo non distoglierà completamente l’attenzione dalle vicende di mercato: dopo Pellegrini e Rabiot, adesso si attendono risvolti positivi sul versante De Ligt. Insieme a Buffon, anche il giovane difensore olandese potrebbe presentarsi sotto la Mole in questa settimana.

Intanto ieri il Sassuolo ha annunciato l’acquisizione a titolo definitivo dei cartellini di Rogerio e Pinelli, rispettivamente classe 1998 e 2001, fruttando un'altra plusvalenza utile per il bilancio dopo quella di Spinazzola. Su Kean, invece, voci discordanti sull’immediato futuro: nei prossimi giorni schiarita definitiva. Restando nel reparto avanzato, il fratello-agente di Higuain ribadisce: “in Italia giocherà solo nella Juventus. Restano due anni di contratto e saranno rispettati”. E chissà che ciò possa avvenire davvero di fronte alla cessione di Mandzukic e proprio del giovane Kean (magari con recompra). Di certo, al momento, la Juve non ha fretta. E neanche necessità di fare cassa.