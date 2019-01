© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aggiornamenti sul futuro di Matteo Darmian da Sky Sport. Il Manchester United, infatti, ha dettato le condizioni per il terzino italiano: 6 milioni per il prestito e 6 per il diritto di riscatto, con pagamento dell'ingaggio tutto a carico del club interessato al cartellino. La richiesta è però giudicata eccessiva sia dall'Inter, sia dalla Juventus, le due squadre accostate all'esterno dei Red Devils.