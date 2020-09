Juve e Inter li aspettano, ma Luis Suarez e Vidal continuano a lavorare in gruppo col Barcellona

vedi letture

Arturo Vidal e Luis Suarez lavorano in gruppo da quando sono rientrati alla Ciudad Deportiva. In attesa di chiudere la trattativa per la loro buonuscita, il Barcellona fa sapere infatti che il centrocampista cileno e l'attaccante uruguaiano non sono mai stati messi in disparte dal nuovo allenatore Koeman e, seppur in odore di addio (il primo è atteso dall'Inter, il secondo dalla Juventus), si allenano quotidianamente insieme al resto dei compagni di squadra. Oggi, dunque, nuova doppia seduta a tinte blaugrana anche per Vidal e Suarez.