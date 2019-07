Juve e Inter, Pogba e Lukaku convocati in tournée con il Man United

© foto di Imago/Image Sport

Le dinamiche di mercato che vedono Juventus ed Inter alla ricerca di giocatori del Manchester United, rispettivamente il cavallo di ritorno Paul Pogba per i bianconeri e il possente attaccante Romelu Lukaku per i nerazzurri, devono fare i conti con le convocazioni ufficiali dei Red Devils per la tournée estiva "Manchester United Tour 2019", nella quale la squadra volerà sul continente australiano per preparare l'inizio della nuova stagione. La presenza del centrocampista francese, in particolar modo, era in forte dubbio viste le dichiarazioni del suo procuratore Raiola ma a questo punto ci si aspetta che si imbarchi in direzione Australia assieme al resto della squadra.