Juve e Inter si sfidano per il nuovo Dybala

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Tognozzi è un cacciatore di talenti: prima di diventare osservatore della Juventus, ha lavorato per Zenit, Amburgo e Bayer Leverkusen. È lui l’inviato speciale dell’ad Beppe Marotta e del ds Fabio Paratici in Argentina, dove si svolge il Campeonato Sudamericano Sub 15. Tra Mendoza, San Juan e Buenos Aires si muove anche Gian Paolo Manighetti, talent dell’Inter che approfitterà della missione per dare ancora un’occhiata a Gonzalo Maroni, fantasista diciottenne del Boca Juniors, spiega La Stampa. L’incrocio sudamericano tra Inter e Juventus è specchio del vorticoso giro di osservatori scattato come sempre durante le soste. Tra gli Under 21 interessano i centrocampisti Lucas Tousart dell’Olympique Lione e Maxime Lopez dell’Olympique Marsiglia, tra gli Under 19 il portierino Alban Lafont del Tolosa.