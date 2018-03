Juve e Milan coinvolte negli incroci di mercato britannici

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quanti incroci tra Serie A e Premier League, almeno stando alle indiscrezioni che campeggiano sui quotidiani britannici nel corso delle ultime ore. L’Arsenal è in assoluto primo piano, complice lo scontro con il Milan in Europa League che ha certamente rinverdito le discussioni sul futuro dei Gunners. Si parla per esempio della successione di Arsene Wenger, per la quale il profilo di Max Allegri viene sempre messo in primo piano, come campeggia sulle pagine di The Sun. Alla stessa maniera si porta alla luce anche la possibilità che possa essere il Milan a trovare una sorta di riscatto sul mercato all’onta della sconfitta a domicilio della settimana scorsa: Express identifica infatti proprio i rossoneri come l’ultima possibilità presentata all’entourage di Jack Wilshere, centrocampista protagonista dello scontro diretto tra le due squadre e con il contratto con i londinesi destinato a scadere al termine della stagione. Per poi arrivare all’asse Torino-Manchester che andrebbe a coinvolgere la Juventus e Lo United stando a quanto riportato da People: Alex Sandro sarebbe infatti obiettivo dichiarato e primario di Josè Mourinho, con il futuro di Matteo Darmian che potrebbe al contrario tingersi di bianconero facendo percorso inverso rispetto al brasiliano.