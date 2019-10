Juve e Napoli defilate, dall'Inghilterra: lo United ha in pugno Haaland

Erling Haaland e un futuro ancora tutto da scrivere. L'attaccante del RB Salisburgo, predestinato del gol con 21 centri e 6 assist in 14 partite soltanto finora, piace alle big di mezza europa, Italia compresa (Napoli e Juventus).

United in pole position - Tante manifestazioni d'interesse, quelle arrivate in queste settimane per il bomber classe 2000. Ma il Manchester United, almeno secondo quanto riporta il Daily Mail, sarebbe in netto vantaggio sulle concorrenti. I Red Devils preparano l'assalto, già a gennaio - scrive il tabloid - Haaland può sbarcare alla corte di Solskjaer.