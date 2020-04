Juve e Napoli guardano alla Ligue 1: occhi puntati sul giovane Lopez del Marsiglia

vedi letture

Pista italiana per un giovane talento che ora gioca in Ligue 1. Si tratta di Maxime Lopez, classe 1997, di proprietà dell'Olympique Marsiglia. In patria lo paragonano molto a Samir Nasri, in quanto è un centrocampista con spiccate doti offensive da trequartista. Il giocatore però andrà in scadenza nel 2021 e ciò fa di lui uno dei profili più appetiti sul mercato.

Piace anche in Italia - Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, in Francia il giocatore sarebbe accostato anche a squadre italiane: Juventus e Napoli su tutte. A fare concorrenza a bianconeri e partenopei ci sarebbe però anche il Siviglia oltre a club della Premier League.