Juve e Napoli, il testa a testa prosegue sul mercato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il finale della settimana appena trascorsa è stato contrassegnato dalla Juventus. Il direttore sportivo dei bianconeri ha imperversato nella Milano del mercato snocciolando appuntamenti che sono andati a predisporre e disegnare il futuro prossimo dei bianconeri. La presenza di Darmian nel capoluogo lombardo è testimonianza tangibile di una trattativa destinata ad arrivare a breve al suo snodo decisivo e fondamentale, così come il prolungato incontro con il procuratore di Perin Alessandro Lucci lascia intendere la volontà ferrea di abbattere ogni tentativo di concorrenza assicurandosi il portiere del Genoa in vista della prossima stagione. La risposta del Napoli parla invece croato: da un lato i contatti serrati con l’Atletico Madrid anticipano una presumibile fumata bianca rispetto alla situazione di Simeone Vrsaljko, mentre sulla linea mediana si registra il sorpasso nei confronti di ogni avversaria per arrivare a Badelj, in scadenza di contratto con la Fiorentina. Ore di attesa per l’Inter, che ha il sì di Verdi ma non quello del Bologna vista l’impossibilità di spendere e deve rintuzzare la concorrenza del Napoli, e che non dispera di poter predisporre un nuovo assalto a Cancelo nonostante la scadenza dei termini contrattuali che avrebbero dovuto prendere il riscatto del suo cartellino. In uscita, la situazione più fluida è quella di Dalbert: l’agente del brasiliano è stato a Milano e sta per decidere assieme al suo assistito la destinazione più consona, certamente lontana da Milano.