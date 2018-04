Juve e Napoli in contemporanea negli ultimi 2 turni. Ecco cosa cambia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lega ha ormai deciso: si giocheranno in contemporanea le partite di Juventus e Napoli nelle ultime due giornate. E non solo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, verranno programmati blocchi di gare allo stesso orario, in funzione dei diversi obiettivi di classifica: non solo per lo scudetto ma anche per la volata europea e per la salvezza. La contemporaneità, prevista da regolamento solo nell'ultimo turno, verrà quindi estesa al penultimo. Ciò significa che Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli, in programma nella 37a giornata di campionato, si giocheranno entrambe alle 20.45 di domenica 13 maggio, in una serata che si annuncia densa di emozioni. La richiesta del club di De Laurentiis, quindi, verrà accolta, anche se inizialmente il Napoli aveva provato a chiedere la contemporaneità delle ultime 4. La Lega aspetta lo svolgimento delle partite del weekend per poter calendarizzare le ultime due giornate. Non a caso non erano state ancora definite le finestre televisive, proprio per avere mano libera ed evitare di «disturbare» i broadcaster.