Juve e Napoli, lo United ha pronti 35 milioni per l'obiettivo Vrsaljko

Il Manchester United è pronto a mettersi tra Sime Vrsaljko e il possibile ritorno in Serie A. Come riporta il Daily Mail, José Mourinho avrebbe pronta infatti un'offerta da quasi 35 milioni di euro per convincere l'Atletico Madrid a lasciare andare l'ex Sassuolo. Vrsaljko è accostato da tempo a Napoli e Juventus, alla ricerca di rinforzi sulle corsie laterali.