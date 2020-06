Juve e Napoli: per gli ottavi la UEFA ha messo a disposizione gli stadi di Oporto e Guimaraes

Il Comitato Esecutivo della UEFA nella giornata di oggi ha preso decisioni importanti per quel che riguarda le Final Eight di Champions League ed Europa League. Fra le novità, ce n'è una che riguarda anche gli ottavi di Champions League ancora da giocare, quindi Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Bayern Monaco-Chelsea e Manchester City-Real Madrid.

Le sedi definitive non sono ancora state decise, con i club in questione che ovviamente spingono per giocare nelle sedi casalinghe originarie (quindi Torino, Barcellona, Monaco di Baviera e Manchester). Nel caso in cui non fosse possibile, la UEFA ha messo a disposizione due stadi in Portogallo: si tratta dell'Estadio do Dragao (Porto) e dell'Estadio Dom Afonso Henriques (Vitoria Guimaraes).