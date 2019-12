Juve e Real in corsa per Kante. Il Barcellona non è interessato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

N'Golo Kanté continua a far gol a mezza Europa. Il centrocampista del Chelsea sembrava potesse essere anche un obiettivo del Barcellona; come riporta Mundo Deportivo, però, i catalani sono alla ricerca di altri profili per rinforzare la linea mediana. Così, in corsa per il francese resterebbero Real Madrid e Juventus.