© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint-Germain non molla la presa e non ha alcuna intenzione di prendere in considerazione offerte per l'attaccante Kylian Mbappè. Nonostante l'interessamento di Juventus e, soprattutto, Real Madrid, il club campione di Francia è convinto che il calciatore classe '98 resterà ancora tanto tempo: "Non so cosa abbia detto Zidane, non ho visto. L'unica cosa che so è che Mbappé resta qui al 100%, è un giocatore del PSG e il resto non conta. Il suo rinnovo? Vedremo".