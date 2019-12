Juve e Real sorridono: Solskjaer apre alla cessione di Pogba a gennaio

© foto di

Paul Pogba può lasciare il Manchester United già a gennaio. L'apertura, clamorosa, sarebbe arrivata direttamente da mister Ole Gunnar Solskjaer, disposto - secondo quanto riporta il Daily Express - a sbarazzarsi del centrocampista francese a partire dalla prossima campagna acquisti.

Sfida Juventus-Real Madrid - Il 'Polpo' dal canto suo sogna di vestire da tempo la maglia del Real Madrid, anche se la Juventus è in forte pressing e non ha ancora rinunciato all'idea di riportarlo a Torino. Per Pogba, in questa stagione, si contano intanto solamente sei presenze a causa di un problema alla caviglia. Un trend negativo da invertire già dall'inizio del nuovo anno, magari con una casacca diversa.